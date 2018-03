Prostitute sugli svincoli, il “buongiorno” sulla Tangenziale Est di Lecce

«Ci sono due lucciole sulla Tangenziale Est di Lecce. Vendono il loro corpo in pieno giorno e in un punto che può rappresentare un pericolo per gli altri automobilisti». La segnalazione arriva da una cittadina che percorre la strada ogni giorno, per lavoro. Da una settimana, però, l’automobilista non ha potuto fate a meno di notare la presenza di due donne, in abiti succinti nonostante le temperature, alcune volte a pochi passi dallo svincolo per le Marine, in altri all’imbocco per Cavallino. Un «buongiorno» inaspettato, quanto rischioso.

«Le ho viste lunedì per la prima volta e, ingenuamente, ho pensato ad un incidente o che avessero bisogno di aiuto perché la macchina era parcheggiata in senso “contrario” a quello indicato». Che non fosse così è stato confermato nei giorni successivi quando la scena si è ripetuta.

A memoria d’uomo, è la prima volta che la tangenziale si trasforma in una strada del sesso. In passato Leccenews24 aveva ospitato il grido di disperazione di alcuni residenti di via Martiri d’Otranto che, ad ogni tramonto, erano costretti ad assistere a scene di dubbio gusto che spesso non si concludono soltanto nel via-vai di auto, ma anche in litigi, schiamazzi, urla e battibecchi tra chi compra sesso (o fa finta di comprare) e chi lo vende. In alcuni casi, dovevano chiedere persino il permesso per poter entrare in casa.

Dando voce al malcontento, si è cercato di restituire ‘dignità’ ai quartieri a luci rosse del capoluogo barocco, ma sembra essere una battaglia contro i mulini a vento. Anche la Polizia ha iniziato la sua personale guerra con l’operazione «Legalità diffusa ad oltranza».

I controlli delle forze dell’ordine, i riflettori dei giornali, il tam-tam creato dall’argomento avevano in qualche modo ridimensionato il fenomeno, ma le prostitute si erano spostate in altre zone della città.

Alcune, ora, sembra abbiano trovato casa sulla tangenziale.

