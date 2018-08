Prova a vendere la marijuana al concertone, ma il “cliente” è un carabiniere in borghese. Arrestato

Ha approffittato della folla presente a Melpignano, pronta ad assistere allo spettacolo concesso dalla ventunesima edizione della “Notte della Taranta”, ma per motivi diversi. Stava spacciando. Così ha fermato quello che credeva un “normale” cliente, proponendogli una dose di marijuana di circa un grammo. Sfortuna ha voluto, che si trattata di un carabiniere in borghese della compagnia di Maglie, in servizio proprio per stanare gli spacciatori. In quel momento esatto per Djibril Ngom, 34enne senegalese sono cominciati i guai.

Una volta bloccato, infatti, gli uomini in divisa hanno voluto ‘approfondire’ la situazione sottoponendo il 34enne, tra l’altro volto già noto alle forze dell’ordine, ad una perquisizione. Detto, fatto: nascondeva altri quattro grammi della stessa sostanza stupefacente e 115 euro in contanti, ritenuta dai militari il provento dell’attività illecita.

La droga, inutile dirlo, è stata sottoposta a sequestro mentre lo straniero – arrestato in flagranza di reato – è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’accusa da cui dovrà difendersi è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultima modifica: 26 agosto 2018 15:07