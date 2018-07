Irruzione armata in un piccolo alimentari di Copertino: magro il bottino per il malvivente

Minuti di paura quelli registrati nel corso della serata di ieri a Copertino. In via Bodini, infatti, si è registrata una rapina in un piccolo esercizio di alimentari del posto, compiuta da un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna.

Il tutto si è registrato poco dopo le ore 20: il malvivente si è presentato di soppianto davanti agli occhi del titolare del negozio, minacciandolo con una pistola, prima di farsi consegnare i soldi custoditi nel registratore di cassa. Una volta arraffato il bottino – di poco superiore a 50 euro – il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Subito dopo è partita la segnalazione ai Carabinieri della caserma locale: i militari sono giunti sul posto in rione Spallanzi, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno dato il via alle indagini. Da capire, adesso, se l’uomo ha agito da solo o con la complicità di un “palo”.

