Rapina la tabaccheria della stazione e fugge con un complice. Il colpo di buon mattino a Seclì

Ha fatto irruzione all’interno di una Tabaccheria di Seclì , armato soltanto di cattive intenzioni. Pare, infatti, che il rapinatore mattutino che ha preso di mira la rivendita che si affaccia su piazzale della stazione, non avesse nessuna arma con sè, né vera né giocattolo e neppure improvvisata come è accaduto in colpi simili. Nonostante fosse disarmato è riuscito a farsi consegnare 40 stecche di sigarette, mille e 600 euro e alcuni valori bollati per un valore ancora da quantificare. Un bottino di tutto rispetto.

Racimolato quello che poteva racimolare, il malvivente si è guadagnato la via di fuga, ma non è escluso che si sia dileguato con l’aiuto di un “complice” che lo attendeva a pochi passi dalla tabaccheria colpita. I due hanno fatto perdere le proprie tracce, probabilmente, a bordo di un furgone. Così almeno hanno raccontato alcuni testimoni.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 7.30 di un tranquillo mercoledì di festa, quando è scattato l’allarme. Ora toccherà agli uomini in divisa raccogliere tutti gli elementi utili per dare un volto e un nome ai due malviventi. Le indagini continuano a spron battutto.

Ultima modifica: 15 agosto 2018 16:57