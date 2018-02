Tenta la rapina con una pistola, ma la dipendente si accorge che è un giocattolo. Rapinatore chiuso in bagno

Qualcosa è andato storto durante la rapina all’interno di un Bar-Tabaccheria che si affaccia su via IV novembre a Ugento. Per Marco De Lorenzis, 41enne di Racale che pensava di mettere a segno il colpo e magari scappare via con il bottino in mano si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. Merito di una dipendente coraggiosa che l’ha strattonato e di un cliente che è riuscito, in qualche modo, a chiuderlo in bagno fino all’arrivo degli uomini in divisa.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.30 quando l’uomo, con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione all’interno del locale impugnando una pistola con cui ha minacciato la dipendente per costringerla a farsi consegnare l’incasso della giornata.

La donna non si è fatta intimidire, anzi quando si è resa conto che si trattava di un’arma “giocattolo” ha spintonato il malvivente permettendo ad un cliente che si trovava in quel momento nel bar di intervenire e rinchiuderlo in bagno. È lì che i carabinieri della locale stazione lo hanno bloccato.

Rintracciata anche la complice

Non è finita. Gli uomini in divisa hanno avviato immediatamente le ricerche che si sono concluse quando, in piazza Italia, è stata rintracciata la complice, una 26enne domiciliata a Racale, ma di fatto senza fissa dimora.

L’auto utilizzata per commettere la rapina, una Renault Kangoo, risultata rubata ad Alliste il 2 febbraio, è stata restituita al legittimo proprietario.

De Lorenzis, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato a Borgo San Nicola su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai carabinieri della stazione di Ugento e dai colleghi del Norm della compagnia di Casarano.

Le accuse contestate all’uomo sono di tentata rapina in concorso e ricettazione.

Ultima modifica: 6 febbraio 2018 16:07