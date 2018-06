Minaccia con una pistola il custode per rubargli l’incasso, paura nel centro commerciale “Lo Spazio”

Erano da poco passate le 15.30 quando il custode del parcheggio privato nel centro commerciale “Lo Spazio” si è ritrovato con una pistola puntata in faccia. Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti nei sotterranei della struttura che si affaccia in via Vittorio Bachelet, a Lecce. E in città (e non solo) torna la preoccupazione, già alta dopo la violenta rapina che si è consumata, nemmeno 48 ore fa, nella gioielleria della galleria del “Mongolfiera” di Surbo.

Facendo leva sul timore cagionato dall’arma, il malvivente si è fatto consegnare l’incasso della giornata: una somma ancora da quantificare, ma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro o poco più. Il custode, non potendo sapere se la pistola fosse vera o un giocattolo privo del tappo rosso, gli ha ceduto il denaro. Bottino in mano, lo sconosciuto si è dileguato in tutta fretta a piedi imboccando la rampa.

Impossibile riuscire a tracciare un identikit dettagliato del rapinatore che indossava un casco integrale, proprio per non essere riconosciuto. Vestiva con un paio di jeans e una maglietta nera e pare fosse alto circa 1.70.

Ad attenderlo c’era un complice? Non è dato saperlo. Proveranno a rispondere a questa domanda gli uomini della squadra mobile e delle volanti che, una volta giunti sul posto, hanno ascoltato il racconto della vittima e avviato le indagini. Saranno recuperate le immagini delle telecamere di video-sorveglianza nel tentativo di recuperate ogni indizio, anche il più piccolo, che sia utile a dare un volto all’autore del gesto.

Ultima modifica: 31 maggio 2018 18:44