Coltello in pugno rapina la farmacia di via Leuca, caccia al malvivente solitario

Un copione già visto, purtroppo. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.30 quando un rapinatore solitario si è presentato all’interno della Farmacia “Montagna” che si affaccia su via Leuca, non lontano da Porta “San Biagio”. Una volta dentro, noncurante dei clienti presenti, ha estratto un coltello con cui ha minacciato il dipendente per farsi consegnare l’incasso della giornata contenuto all’interno del registratore di cassa.

Bottino in mano (ancora da quantificare) si è guadagnato una via di fuga, probabilmente a piedi.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli agenti delle volanti che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, di cui al momento non c’è traccia.

Per cercare di risalire all’autore del gesto, gli uomini in divisa visioneranno i filmati delle telecamere di video-sorveglianza installate nella farmacia e nelle possibili vie di fuga, sperando che possano aver immortalato qualche indizio utile a chiudere il cerchio.

Non è la prima volta

Il modus operandi è identico a quello usato dal rapinatore che il 23 aprile scorso aveva ‘ripulito’ la cassa della stessa Farmacia. Anche in quel caso, con il gruzzolo di 150 euro che si era “guadagnato” minacciando un dipendente con il coltello, il malvivente era scappato a piedi, dileguandosi per le vie di Lecce.

