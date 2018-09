Armati di pistola si presentano da Kasawika, banditi in fuga con il bottino

Si sono presentati armati di tutto punto all’interno di “Kasawika”, il negozio di casalinghi situato alle spalle del centro commerciale Mongolfiera di Surbo, per mettere in scena un copione, putroppo, già visto. Minacciando il titolare con le pistole si sono fatti consegnare l’incasso della giornata e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce prima che la zona fosse circondata dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione del colpo

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 20.00 quando i criminali sono entrati in azione, un’ora prima dell’orario solito di chiusura. Erano in due e sul volto avevano calato un passamontagna per non essere riconosciuti. In mano, invece, impugnavano delle pistole.

Senza perdere tempo, hanno ‘convinto’ il titolare del negozio a consegnargli l’incasso della giornata facendo leva sulle armi (non è dato sapere se vere o giocattolo, prive del tappo rosso per renderle se non offensive quanto meno minacciose). Fatto è che il malcapitato non hanno potuto far altro che acconsentire alla richiesta, mentre alcuni clienti terrorizzati assistevano alla scena.

Bottino in mano, sono fuggiti via su un’auto guidata da un complice che ha atteso a motore acceso che il colpo fosse portato a termine. Il tutto è durato pochi minuti. Non curanti delle persone presenti nel parcheggio, si sono guadagnati la via di fuga. Dileguati.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Ultima modifica: 26 settembre 2018 21:35