Armato di pistola si fa consegnare l’incasso, Mondo Convenienza di nuovo nel mirino

Attimi di terrore quelli vissuti nel Parco Commerciale di Cavallino, dove è andata in scena una rapina all’interno del frequentatissimo “Mondo Convenienza”. Non è la prima volta che il negozio di arredamento finisce nel mirino dei malviventi. Uno, in questo caso, è riuscito da solo a mettere a segno il colpo e terrorizzare i clienti presenti, pochi visto l’orario. Le lancette dell’orologio, infatti, avevano da poco segnato le 16.00.

Passamontagna calato sul volto per non essere riconosciuto e pistola in mano: così il rapinatore si è presentato all’interno del punto vendita, entrando dalla porta principale. Brandendo l’arma ha minacciato la dipendente per costringerla a consegnargli l’incasso. Bottino in mano, ancora in corso di quantificazione, è fuggito a bordo di un’auto guidata da un complice che lo attendeva fuori a motore acceso. A tutta velocità si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione che insieme ai collegi del Norm di Lecce hanno iniziato la caccia alla coppia. Si spera che le testimonianze del personale e dei clienti presenti al momento del colpo possano fornire qualche indizio utile a risalire all’identità degli autori. Particolari preziosi saranno cercati anche nelle immagini delle telecamere di video-sorveglianza installate nel negozio.

Il copione si è ripetuto, non solo per il modus operandi utilizzato per mettere a segno il colpo, ma anche per il negozio preso di mira che ha ricevuto, in passato, altre sgradite visite dei malviventi. Un assalto simile a quello di oggi si era consumato pochi mesi fa, il 5 novembre scorso.

Ultima modifica: 15 gennaio 2018 18:38