Approfittano della porta aperta per rapinare “Sara Assicurazioni”, poi fuggono con 5mila euro

Che sia un colpo studiato nei particolari lo suggerisce il fatto che si siano presentati all’ingresso dell’agenzia “Sara Assicurazioni” muniti di scalda-collo, appoggiato strategicamente sul volto per impedire di essere ‘immortalati’ dalle persone che, in quel momento, si trovavano su via Orsini del Balzo o dalle telecamere installate nella zona. Ma per mettere a segno il colpo i due rapinatori hanno aspettato il momento giusto: hanno atteso “con calma” che qualcuno uscisse per approfittare della porta aperta per manifestare le loro intenzioni.

stava andando via dato l’orario di chiusura. La poveretta è stata spintonata e trascinata all’interno. Dopodiché i due – pare senza far uso di armi – sono riusciti a impossessarsi di 5mila euro. Non contenti, si sono fatti consegnare altri 200 euro dalla signora. Bottino in mano, sono fuggiti a piedi.

Sul posto si sono precipitate immediatamente le volanti della polizia. Gli uomini in divisa si sono messi subito sulle tracce dei due rapinatori, ma non potranno contare – almeno non ancora – sul racconto della vittima che, forse per la paura, ha un ricordo confuso dell’accaduto. Preziose, quindi, si riveleranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si spera di trovare indizi utili a risalire all’identità dei due autori.

Ultima modifica: 23 febbraio 2018 21:26