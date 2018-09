Armati di pistola assaltano il supermercato Dok di Lequile, caccia ai banditi fuggiti in moto

Si sono presentati nel Supermercato Dok che si affaccia su via Solano a Lequile poco prima dell’orario di chiusura. Le lancette, infatti, avevano da poco segnato le 19.00. In due, con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale, intenzionati a portare via l’incasso della giornata.

Un’azione, durata pochissimi minuti che ha fruttato ai banditi un bottino di circa 650 euro, in contanti. Questa era la somma contenuta all’interno del cassetto del registratore di cassa che i malviventi si sono fatti consegnare, previa “minaccia”.

Stringendo tra le mani i soldi, sono fuggiti via su una moto, non identificata, facendo perdere le proprie tracce. Il danno è coperto da assicurazione. Nessuno è rimasto ferito, sia tra il personale che tra i tanti clienti presenti nel momento della rapina e le indagini sono ancora in corso per cercare di dare un volto e un nome ai due malviventi.

Non è la prima volta.

Ultima modifica: 23 settembre 2018 13:04