Si fa consegnare l’incasso e fugge via con 5mila euro, rapina al supermercato Lidl di Parabita

Dopo un periodo di calma apparente i discount tornano nel mirino dei malviventi. Questa volta è stato un rapinatore solitario a presentarsi all’interno del supermercato «Lidl» di Parabita, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.30.

Il copione è sempre lo stesso: si è diretto verso un commesso e lo ha costretto a consegnargli il denaro custodito all’interno del registratore di cassa. Cinque mila euro in contanti, secondo una prima stima. Forse impugnava un’arma, un fucile ha raccontato chi ha assistito alla scena, ma questo è un particolare ancora da chiarire.

Bottino in mano si è guadagnato la via di fuga, sembra a bordo di uno scooter di colore scuro secondo alcuni testimoni, quei pochi (fortunatamente) presenti visto l’orario, al momento dell’irruzione.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. Gli uomini in divisa hanno ascoltato clienti e dipendenti, prima di perlustrare la zona alla ricerca dello scooter descritto, ma del mezzo come del rapinatore non c’era traccia.

Come accade sempre in questi casi, cercheranno qualche indizio nelle telecamere di video-sorveglianza installate nella zona e nelle possibili vie di fuga.

