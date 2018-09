Gli sferrano un pugno in volto e lo rapinano di 6000 euro, è caccia ai malviventi

Ancora una rapina in Salento i cui autori, dopo aver sottratto il bottino, si sono dati alla fuga.

Nella mattina appena trascorsa a Cursi, sulla strada che conduce a Maglie, un tabaccaio di Bagnolo è stato rapinato di una considerevole cifra, molto probabilmente frutto dell’incasso della giornata.

Il malcapitato si trovava sulla strada salentina, quando, una persona con il volto travisato da un casco, gli si è avvicinato e dopo avergli sferrato un pugno in pieno volto, gli ha sottratto la somma di denaro pari a seimila euro. Il malvivente, poi, dopo essersi impadronito dei soldi, insieme a un complice, è fuggito via a bordo di una moto facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri che, dopo aver soccorso l’uomo, si sono immediatamente messi all’opera per dare il via alle indagini, anche ascoltando eventuali testimoni presenti.

Spetterà loro dare un nome e un volto agli autori della rapina.

