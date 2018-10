Rapina all’alba in una tabaccheria di Copertino, bottino da 5mila euro. Caccia al malvivente solitario

Un piano studiato nei minimi particolari quello messo a segno da un malvivente solitario che, alle prime luci del mattino, ha preso di mira la caffetteria-tabaccheria di Antonio Rollo, in via Sardegna a Copertino.

Le lancette avevano da poco segnato le 6.45 quando è entrato in azione. Indossava un passamontagna o un indumento per coprire il volto. In mano, invece, aveva una pistola – non è dato sapere se vera o giocattolo priva del tappo rosso per renderla “minacciosa”. Brandendo l’arma ha costretto il titolare ad abbassare la saracinesca, probabilmente per agire indisturbato. Forse, contava sul fatto che i passanti potessero pensare che l’attività fosse ancora chiusa.

Lontano da occhi indiscreti, si è fatto consegnare l’incasso della sera precedente. Circa cinquemila euro, secondo una prima stima. Bottino in mano, contenuto in un borsone, si è guadagnato la via di fuga non prima di aver allungato le mani su alcune stecche di sigarette. E non solo. Ha portato via anche il dvd con le registrazioni delle telecamere di sicurezza, installate all’interno del locale.

Si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Se sia stato aiutato nella fuga da un complice che lo attendeva fuori non è dato saperlo.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Tenenza di Copertino che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi del per Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli. Toccherà agli uomini in divisa tentare di dare un volto e un nome all’autore della rapina partendo dalla testimonianza della vittima che, fortunatamente, non ha riportato alcuna conseguenza.

Il prossimo passo sarà quello di cercare altre videocamere, installate in zona, magari sulle possibili strade imboccate per la fuga.

