Volto travisato e fucile a canne mozze irrompe nell’ufficio postale e fugge con il bottino. È caccia all’uomo

Dopo il furto perpetrato nella mattinata dell’1 agosto a Castromediano, oggi, un altro ufficio postale è stato preso di mira dai malviventi.

Nella mattinata di oggi, a Felline, frazione di Alliste, i militari della Stazione dell’Arma di Racale, sono stati costretti a intervenire presso l’ufficio postale in Piazza Santa Lucia, dove, poco prima era stata commessa una rapina.

In tarda mattina, infatti, con il volto travisato e armato di fucile a canne mozze, un uomo, dell’altezza di circa 1,75 metri e di corporatura normale, ha fatto irruzione all’interno delle poste e, dopo aver minacciato l’impiegato, si è fatto consegnare la somma in contanti di 1.600 euro circa e poi è fuggito via, a bordo di una Fiat Punto di colore grigio, risultata rubata.

Le immediate ricerche a opera dei Carabinieri hanno dato esito negativo. Il danno subito è coperto da assicurazione.

Le indagini sono state affidate ai militari di Racale e ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casarano.

Ultima modifica: 3 agosto 2018 19:12