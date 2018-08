Rapina all’Ufficio Postale di Squinzano. Armato di pistola si fa consegnare i soldi, poi scappa con il complice su uno scooter

Non c’è pace per gli uffici postali che, ultimamente, sembrano essere finiti tra gli obiettivi “preferiti” dai malviventi. Quella avvenuta a Squinzano, dopo mezzogiorno, è la quarta rapina andata a segno nel giro di una settimana.

Le lancette avevano da poco segnato le 12.45 quando due persone hanno fatto irruzione nell’ufficio che si affaccia su via Giosuè Carducci. Avevano entrambi il volto coperto, per non essere riconosciuti, ma solo uno impugnava una pistola con cui si è fatto consegnare il denaro, presente nelle casse, prima di darsi alla fuga. Modesto il bottino che si aggira introno ai 500 euro.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il rapinatore, insieme al suo complice, sarebbe scappato a bordo di uno scooter di colore nero.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati gli uomini della stazione di Squinzano e del Nucleo Operativo della compagnia di Campi Salentina che hanno avviato le indagini.

