Scoppia la rissa durante il concerto della cover band di Vasco. Volano schiaffi, spintoni e ingiurie

Erano in tanti i fan di Vasco Rossi che ieri sera affollavano Caprarica.

No, nonostante le tante sortite in Puglia, il più famoso cantautore italiano, vero e proprio catalizzatore di folle, 32 album pubblicati in oltre 40 anni di carriera, non era presente, ma in un bar del comune salentino, la “Città dell’Olio”, era in programma la performance di una nota cover band del “Rocker di Zocca”, il “Komandante” o, come lo chiamano i fan più grandicelli, il “Blasco”.

L’esibizione volgeva al termine, quando, poco prima della mezzanotte, è scoppiata una rissa tra alcuni spettatori e gli addetti al service impegnati nel gestire suono e luci. Nel corso della zuffa sono volati schiaffi, spintoni e anche qualche ingiuria.

Alla base dell’accaduto ci sarebbero stati comportamenti poco rispettosi da parte di un cliente che, a un certo punto, avrebbe anche versato acqua sul mixer, scatenando l’ira dei lavoratori.

Il tutto è terminato dopo poco tempo, sul posto non sono neanche intervenute le Forze dell’Ordine, ma l’esibizione canora è stata sospesa proprio per volontà dei tecnici del service visibilmente indispettiti, con il rammarico di tutti, artisti, gestori del locale e, naturalmente, spettatori.

Ultima modifica: 15 settembre 2018 9:26