Chiede in prestito una bicicletta, non la restituisce e scoppia una “rissa con coltelli”. Ne aveva rubato una ad un anziano due giorni fa

Poteva prendere una brutta piega la rissa scoppiata, nella serata di ieri, a pochi passi dalla Masseria Ghermi, confiscata alla mafia e trasformata in un centro per richiedenti asilo. Se non altro perché, ad un certo punto, durante l’accesa lite tra quattro stranieri sono spuntati dei coltelli. Gli uomini in divisa, giunti sul posto per calmare gli animi, ne hanno sequestrati due: un coltello a serramanico con una lama di 32 centimetri e l’altro con una lama lunga 20. Potevano far male, molto di più delle ferite riportate dagli stranieri su diverse parti del corpo.

I fatti

La baruffa tra quattro stranieri, nata per una bicicletta mai restituita e ben presto degenerata, ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia che, giunti sul posto, hanno chiesto lumi ad un operatore della Croce Rossa. Lo spettatore, suo malgrado, ha raccontato di aver notato che due dei quattro “rivali” impugnavano “un’arma” e ha indicato agli uomini in divisa chi fossero.

I poliziotti sono riusciti a fermare gli stranieri. Tutti tranne uno che è scappato, oltrepassando il muro di cinta. Il tentativo di far perdere le sue tracce non è bastato ad evitargli di essere indagato in stato di libertà. Gli altri tre, arrestati per rissa aggravata, sono Kelecni Onyeme, 19enne, Endurance Ehis Ogun, 26enne e Evans Sunday, 25enne. Tutti provenienti dalla Nigeria, compreso il ‘fuggitivo’.

Accompagnati in Questura, sono stati medicati dal personale del 118, intervenuto poiché gli stranieri presentavano escoriazioni e traumi su più parti del corpo.

C’è anche il ladro di biciclette

Il 19enneOnyeme era stato arrestato, due giorni fa, per rapina di una bicicletta, sottratta ad un povero anziano che l’aveva parcheggiata per andare in farmacia, reato poi derubricato a furto aggravato.

Il motivo della lite era ancora una volta una bicicletta, che uno degli ospiti della Masseria Ghermi avrebbe prestato al Onyeme e mai restituita.

Ultima modifica: 24 maggio 2018 14:45