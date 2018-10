Una segnalazione mette i carabinieri sulla strada giusta: scoperta in un’abitazione un kit per coltivare marijuana

Una segnalazione su un’abitazione che si affaccia su una strada centrale di Racale ha messo la pulce nell’orecchio dei Carabinieri della locale stazione che hanno voluto vederci chiaro. Per capire quanto di vero ci fosse nella “notizia”, si sono diretti nell’appartamento indicato scoprendo che non si trattava solo di un “sospetto”.

I dubbi sono diventati certezze quando gli uomini in divisa hanno varcato la scoglia. Impossibile, infatti, non riconoscere il materiale necessario per coltivare la marijuana.

C’era di tutto: cinque teli in plastica, tre plafoniere, dieci metri di tubi per l’irrigazione e l’areazione e, per finire, venti vasi contenenti residui di altrettante piante essiccate di marijuana.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, ma le indagini continuano per tentare di capire l’identità del pollice verde. L’abitazione risulta pignorata ad un cittadino rumeno nel 2015 e attualmente assegnata ad un curatore. Non sarà facile risalire, quindi, al proprietario del kit che ha trasformato l’abitazione di una serra.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018 15:44