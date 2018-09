Rocambolesco incidente in tangenziale, auto si ribalta. Lunghissime code

Pauroso incidente si è verificato intorno alle 18 sulla tangenziale ovest di Lecce, allo svincolo per Lecce centro, in direzione Brindisi. Una Fiat Punto, per cause ancora da chiarire, ha sbandato con tanta violenza da provocare un ribaltamento.

Il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del mezzo tanto da farlo cappottare. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, come invece hanno potuto pensare coloro che hanno assistito alla scena, degna dei miglior film d’azione.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo in stato di shock, per poi portarlo in ospedale al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

L’arteria interessata dall’incidente si è trasformata ben presto in un’inferno d’auto a causa dei rallentamenti e delle lunghe file di veicoli in coda. Gli agenti della Polizia Municipale hanno gestito il traffico anche al fine di eliminare dalla carreggiata eventuali detriti.

