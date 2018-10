Altra auto andata in fiamme: è quella di un poliziotto. Si indaga a Collepasso

Ennesimo rogo nella notte in Salento. A Collepasso, un’altra autovettura è stata consegnata alle fiamme nel corso della notte scorsa: si tratta di una Mercedes, parcheggiata in via Arciprete Manta, nelle vicinanze di via Perasso.

L’auto era di proprietà di un agente di Polizia ed è andata in cenere dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile: nessun dubbio da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sulla natura dolosa dell’atto.

I caschi rossi, dopo il sopralluogo, hanno dato il loro responso agli agenti di Polizia del Commissariato di Galatina, impegnati adesso nelle indagini, insieme ai colleghi della Squadra Mobile.

Si cercano ora telecamere presenti nella zona che potrebbero aver registrato qualche movimento sospetto, mentre si indaga anche sul movente dell’atto.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018 16:54