Beccato mentre ruba un’apecar. Viene giudicato in direttissima

Un servizio di controllo che serve per cogliere un ladro con le mani nel sacco.

Nella giornata di ieri a Veglie, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto Maicol Garofalo 23enne di Monteroni di Lecce, già noto alle Forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia durante un servizio di controllo del territorio che lo ha sorpreso mentre cercava di asportare un’Ape Piaggio di proprietà di una persona del posto.

Il mezzo è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, mentre il ventitreenne è stato dichiarato in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito per direttissima che si sta tenendo in mattinata.

Ultima modifica: 20 agosto 2018 13:20