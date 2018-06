Ruba la borsa di una cliente, nei guai la dipendente di un bar del centro

Le telecamere non mentono mai e, anche in questo caso, sono state determinanti per incastrare una “insospettabile” ladra. Insospettabile perché è stata la dipendente di un bar del centro storico di Lecce a rubare la borsa ad una donna, una sua cliente che aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

A finire nei guai, una volta terminate le indagini, è una 27enne residente nel capoluogo barocco che è stata denunciata in stato di libertà dal personale della Squadra Mobile. L’accusa contestata è quella di furto aggravato. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto ricostruito dagli uomini in divisa, la giovane ragazza, approfittando della sua qualifica, si è impossessata della borsa di una ignara cliente che ha immediatamente chiamato la Polizia.

Le telecamere hanno raccontato la verità

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente guardato le immagini di una telecamera di sicurezza di un negozio, situato proprio accanto al bar. Gli occhi elettronici avevano immortalato la 27enne mentre usciva frettolosamente dal locale per gettare nel cassonetto dei rifiuti, posto all’esterno, un involucro di colore nero.

Rovistando all’interno del cestino, gli uomini in divisa hanno hanno trovato l’iPhone della vittima che aveva denunciato l’accaduto. Non solo, nascosti al piano superiore del bar, è spuntata fuori anche la borsa contenente circa 500 euro.

La 27enne, quindi, è stata denunciata per furto aggravato.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 14:47