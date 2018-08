Ruba i soldi dalla cassetta delle offerte, ma viene immortalato dalle telecamere della Chiesa. 52enne nei guai

Si era intrufolato in chiesa per rubare i soldi contenuti nella cassetta delle offerte, ma D.S.U., 52enne di Calimera – deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Melendugno – non aveva fatto i conti con le telecamere di video-sorveglianza installate nella Chiesa “Maria SS. Assunta” di San Foca che aveva preso di mira.

Pensava di averla fatta franca, ma…

Il furto risale alla mattina del 28 giugno. Gli occhi elettronici hanno permesso di ricostruire le fasi del colpo. Il 52enne si era intrufolato nel luogo di culto e, con uno stratagemma, era riuscito ad impossessarsi del denaro contenuto nella cassetta delle offerte. Bottino in mano, circa 70 euro, si era guadagnato una via di fuga. Quando il parroco della Chiesa se n’è accordo, si è recato in tutta fretta in Caserma per sporgere denuncia. Gli uomini in divisa – come detto – hanno avviato le indagini analizzando i filmati delle telecamere che hanno immortalato il ladro, permettendo così di incastrarlo.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Melendugno.

