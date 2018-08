Rubano la borsa di una cliente del bar, coppia campana incastrata dalle ‘telecamere’

Si trovavano all’interno di un bar di Gagliano del Capo, quando – forse approfittando di un momento di distrazione, hanno rubato la borsa di una cliente, una signora del posto. Pensavano di averla fatta franca, ma 24 ore dopo ad una coppia campana è stato presentato il conto. I due – G.C., 45enne e L.S. anche lei classe 1973 – sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di furto aggravato in concorso. Determinanti per chiudere il cerchio sono stati i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

I fatti

Impossessandosi della borsa, i due ladruncoli avevano ‘racimolato’ un degno bottino: il portafoglio, infatti, conteneva circa 800 euro in contanti e altri effetti personali della donna, residente a Gagliano del Capo, tra cui anche la carta di credito e la patente di guida. Quando si è accorta del furto, la malcapitata ha subito chiesto aiuto agli uomini in divisa.

La denuncia, scritta nero su bianco, ha dato il via alle indagini. I Carabinieri si sono messi subito alla ricerca di indizi utili per risalire agli autori del gesto e – come accade spesso in questi casi – un aiuto prezioso è arrivato dai filmati di alcune telecamere di sicurezza, installate nella zona.

Grazie ai video acquisiti, i militari sono riusciti ad identificare la coppia che, dopo essersi appropriata della borsa con un gesto fulmineo, con grande disinvoltura è uscita dal locale, come se nulla fosse accaduto.

Sorpresi nella camera d’albergo con la refurtiva

Le ricerche, insomma, hanno condotto i Carabinieri dell’Arma nell’hotel dove soggiornavano. La perquisizione all’interno della loro camera ha permesso di rinvenire parte della refurtiva, l’altra era stata abbandonata sulla litoranea Gagliano-Novaglie. Tralasciando i contanti che, probabilmente hanno speso, il resto è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Ultima modifica: 22 agosto 2018 19:11