A bordo di una barca rischiano di schiantarsi contro gli scogli, provvidenziale intervento della Guardia Costiera

Nove mezzi navali e pattuglie via terra, sono queste le forze messe in campo dalla Guardia Costiera di Gallipoli nella giornata di ieri, che hanno avuto la finalità di prevenire e contrastare i comportamenti illeciti in mare e di salvaguardare la vita umana nelle acque, dove si è registrata una sola emergenza in località Torre Uluzzo nel Comune di Nardò, quando, quattro diportisti sono rimasti alla deriva con il proprio natante in prossimità della costa rocciosa della zona.

La richiesta di soccorso è stata subito raccolta da una delle motovedette già in mare nell’ambito del dispositivo preventivo di controllo, mentre una seconda motovedetta è stata fatta salpare dal porto di Gallipoli. I quattro diportisti, prossimi agli scogli con, hanno abbandonato l’imbarcazione riuscendo a risalire sulla costa mentre le motovedette intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza la barca prima che la stessa potesse subire danneggiamenti a seguito di urti sugli scogli e, probabilmente, affondare interamente in un’area sensibile quale quella del Parco Regionale di Porto Selvaggio.

Proseguono invece senza sosta i controlli sulle zone di mare riservate alla balneazione e, soprattutto, sugli accessi alle grotte interdette in quanto a rischio crolli da parte delle unità che effettuano trasporto passeggeri o di quelle utilizzate con la formula del noleggio.

Quattro barche sono state sanzionate in quanto sorprese a navigare all’interno delle grotte, altre 22 sono state sanzionate per aver navigato in zone di mare riservate ai bagnanti e 2 sono state sanzionate per aver imbarcato un numero di persone superiore a quello previsto dalle certificazioni di bordo.

Anche nella giornata di ferragosto l’ammontare delle sanzioni amministrative supera i 10.000 euro.

Ultima modifica: 16 agosto 2018 16:43