Nel camper 500 pasticche di ecstasy, arrestati due giovani siciliani. Nei guai anche l’amico che è riuscito a scappare

C’è chi è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e chi, invece, è finito nei guai per uso non terapeuti con conseguente segnalazione all’autorità amministrativa. E ancora c’è chi è stato fermato al volante in stato di alterazione psico-fisica e chi è stato trovato alla guida sotto l’influenza di droga superando i limiti imposti dalla legge al punto da far scattare la violazione penale. È il bilancio di #ferragosto4us, l’offensiva inarrestabile dei carabinieri per contrastare la “malamovida” nel Salento. E i risultati tra arresti, denunce, segnalazioni e sequestri di sostanze stupefacenti non sono mancati.

500 pasticche di ecstasy e mille euro nascosti nel furgone

Anche questa volta, le discoteche sono finite nel mirino dei carabinieri della compagnia di Maglie, impegnati nella notte a ‘monitorare’ Santa Cesarea Terme(e non solo). Per due ragazzi siciliani, residenti a Niscemi, anzi tre considerando l’amico che è riuscito a scappare i guai sono cominciati durante un controllo. Si tratta di Rosario La Porta, 39enne e Maria Jessica Buzzone, 34enne finiti in manette. Per lui, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. Lei, invece, è finita ai domiciliari.

Deferito in stato di irreperibilità, invece, A.M. (queste le sue iniziali) 38enne di Niscemi, come i suoi amici, che durante il controllo è riuscito a fuggire. Ha fatto perdere le sue tracce, nonostante sia stato inseguito dai militari.

Il controllo

Il gruppetto è stato fermato dagli uomini in divisa sulla strada provinciale 259, a pochi passi da una nota discoteca. La ‘sorpresa’ è arrivata durante la perquisizione del furgone caravan su cui viaggiavano, quando sono spuntate fuori quattro bustine di cellophane contenenti 500 pasticche di ecstasy. Complessivamente, circa 189,4 grammi di sostanza stupefacente. Non solo, sono spuntati fuori anche 41 ovuli necessari a confezionare le dosi e più di mille euro, 1.130 per l’esattezza. Somma ritenuta provento dell’ attività di spaccio.

Non sono stati i soli…

Guai anche tre giovanissimi baresi. Si tratta di Domenico Di Cosimo, 22enne di Bari pizzicato all’interno di una discoteca con 27 dosi di ketamina, per complessivi 7,4 grammi e 17 dosi di M.D.M.A. (ecstasy), per un totale di 5,2 grammi.

E ancora. Gianluca D’Ambrosio, 24enne anche lui di Bari è stato trovato possesso di16 involucri ed una bustina in cellophane contenenti 21,1 grammi di marijuana. Trovati anche 580 euro in contanti, probabilmente il ‘guadagno’ dell’attività di spaccio.

Francesco Schino, anche lui barese, classe 1995 trovano con 25 dosi di ketamina (7 grammi); una dose di cocaina per 0,2 grammi e un pezzo di hashish (3 grammi). Anche lui aveva circa 615 euro, ritenuto il provento dello spaccio.

Inutile dire che sia lo stupefacente che il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Per tutti gli arrestati, come detto, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce ad esclusione di Buzzone sottoposta al regime di arresti domiciliari.

Le denunce

Non solo arresti. Nel corso del servizio sono stati deferiti in stato di libertà L.M. (queste le sue iniziali) 19enne di Bari sorpreso con due involucri di cocaina, per un totale di 0,6 grammi, 10 dosi di ketamina (5,6 grammi) e 195 euro in contanti. Tutto sottoposto a sequestro.

E ancora: L.B.A., 34enne di Cannole pizzicato durante un controllo nel suo paese in possesso di 12 grammi di marijuana.

Al volante

M.S., 23enne di Cellammare (Ba) durante il controllo è stato sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica. Sottoposto ad accertamenti sanitari è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. V.M., 34enne di Palmariggi è stato trovato alla guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 0,96 g/l.

Le segnalazioni

Nove persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti. Tutti giovanissimi, quasi ragazzini: il più piccolo è un 18enne di Matino, il più grande un 25enne di Bari, volto già noto alle forze dell’ordine. In totale, sono stati sequestrati agli assuntori 3 dosi di mdma, 17.5 grammi di hashish; 3,2 grammi di marijuana e quattro spinelli.

