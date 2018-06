A bordo di un Ciao Piaggio senza targa né assicurazione tenta di darsi alla fuga. Nei guai 30enne del Ghana

Percorreva le vie di Giuggianello su un vecchio ciclomotore anni ’80, un Ciao Piaggio, sfortuna ha voluto che i Carabinieri hanno notato qualcosa di strano e lo hanno fermato e da quel momento per lui sono nati i problemi.

I Militari dell’Arma della Stazione di Muro Leccese, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno proceduto al controllo di un ciclomotore, un Ciao Piaggio, ripetiamo, senza targa e condotto da un 30enne, S.A. nato in Ghana, residente a Giuggianello e in possesso di regolare permesso di soggiorno che è stato sanzionato per guida con veicolo sprovvisto di assicurazione e circolazione con veicolo sprovvisto di targa.

L’uomo, all’alt dei Carabinieri, però, ha prima fermato e parcheggiato il due ruote e poi si è dato alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Un appuntato ben allenato, però, lo ha inseguito e fermato prontamente e a questo punto sono scattate le sanzioni.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 19:32