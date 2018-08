Gallipoli, organizza una festa non autorizzata in uno stabilimento balneare. Nei guai titolare del lido

In tanti, tantissimi, giovani e giovanissimi, nella serata di ieri, avranno affollato le molte spiagge salentine, distesi con il naso all’insù, per ammirare le stelle cadenti e esprimere un desiderio da realizzarsi in un futuro, magari prossimo. Tanti sono stati, però, anche gli agenti della Polizia di Stato che, durante la notte di San Lorenzo, sono stati impegnati in una serie di controlli atti a prevenire, soprattutto, il pericolo di incedi dovuti a eventuali falò accesi.

Particolare attenzione è stata posta, dagli uomini del Commissariato di Gallipoli, sulla litoranea nord tra Lido conchiglie e la “Città Bella” e sulla litoranea sud tra la “Perla dello Jonio” e Mancaversa dove insiste il Parco di Punta Pizzo.

Nell’ambito delle verifiche i poliziotti Gallipoli, in collaborazione con una squadra del reparto mobile di Taranto, hanno identificato un 20enne salentino in possesso di 2,49 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestra, mentre, il giovane è stato segnalato al Prefetto.

Inoltre, il personale dell’Ufficio di Polizia Amministrativa, insieme a quello del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, in un lido balneare, hanno accertato che era in corso un’attività, avente carattere di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante, con l’impiego di vocalist e DJ, organizzato a fini di lucro, senza la licenza prevista dall’art. 8 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza. Al titolare è stata contestata la sanzione relativa prevista dall’art. 666 del Codice Penale che stabilisce il pagamento di un’ammenda, che va da 258 a 1.549, euro il cui importo sarà stabilito dal Sindaci Minerva, autorità competente in materia.

Inoltre, nel corso dei controlli, gli agenti hanno accertato che sulla litoranea, a ridosso di Baia Verde, un uomo di origini campane esercitava l’attività di ambulante su un’area pubblica, senza licenza, perché mai ottenuta. All’esercente, già controllato nei giorni precedenti e sanzionato per la stessa violazione, è stata contestata una multa, pari a 5.000 euro, e applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo delle bevande alcoliche in bottiglia poste in vendita. Quanto sequestrato è stato affidato al Comune di Gallipoli per la successiva confisca.

Gli agenti della Squadra Volante, poi, nel corso della notte hanno denunciato in stato di libertà un cittadino del Gambia per falsa attestazione dell’identità personale. Dopo la reale identificazione rilevata attraverso i sistemi informatici, l’uomo è stato posto nella disponibilità della Divisione Immigrazione.

Nella giornata del 10 agosto, infine, sono stati controllati 60 persone e 18 veicoli e contestate cinque violazioni al Codice della Strada di cui una con fermo amministrativo del mezzo.

Ultima modifica: 11 agosto 2018 12:39