Ancora uno sbarco in Salento, intercettate due imbarcazioni con a bordo 24 migranti. In manette tre scafisti

Soccorsi 24 migranti, tra cui donne e minori di presunta nazionalità irachena, iraniana e curda e arrestati tre scafisti. È questo il bilancio finale dell’operazione svolta dalle Fiamme Gialle nella notte appena trascorsa, quando, le unità aeronavali della Guardia di Finanza (impegnate nell’operazione “THEMIS 2018” dell’Agenzia FRONTEX, coordinata a livello nazionale dall’lnternational Coordination Centre (I.C.C.) istituito presso il Comando Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Pratica di Mare (RM) ed a livello regionale dal Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto), hanno localizzato due imbarcazioni sospette a largo di Santa Maria di Leuca.

In particolare, i militari delle unità navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno fermato in un primo momento piccola imbarcazione a motore e poi, qualche ora dopo, un veliero, entrambi diretti verso le coste italiane e ritenuti sospetti in quanto presentavano una linea di galleggiamento molto bassa, che lasciava presupporre il trasporto di un carico irregolare.

Il controllo effettuato a bordo delle imbarcazioni ha consentito ai finanzieri di accertare la presenza di numerosi migranti irregolari, stipati anche sottocoperta.

L’imbarcazione, un semicabinato di circa 7 metri, privo di bandiera denominato “XIO∑ N” e il veliero, battente bandiera inglese, sono stati, quindi, condotti presso il porto di Leuca e sottoposti a sequestro, mentre in banchina era già pronto il dispositivo di accoglienza, anche sanitario, predisposto dal Piano Prefettizio e attivato a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in coordinamento con la Prefettura e la Questura.

I 24 migranti, tra cui una donna incinta e 5 minori, erano suddivisi in diversi nuclei familiari, di nazionalità irachena, iraniana e curda. Le sette persone a bordo del piccolo natante e 17 sul veliero, sono stati condotti presso il Centro d’accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto.

All’esito degli approfondimenti di polizia giudiziaria, svolti dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli e dal “pool antimmigrazione investigativo interforze”, sono stati tratti in arresto per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due skipper, A.D 42 anni e R.L. 45 anni entrambi georgiani e lo scafista E.M. 52 anni, greco.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 300 i migranti irregolari, provenienti da mare, giunti in Puglia, 17 gli scafisti arrestati e 9 le imbarcazioni sequestrate dalla Guardia di Finanza.

