Intercettati 47 migranti a largo di Lido Pizzo, scattano i soccorsi della Guardia Costiera

È trascorsa una settimana esatta dalla data del 16 luglio scorso, quando, a largo di Leuca, il Nucleo Navale della Guardia di Finanza, a 5,5 miglia dalla costa, ha intercettato un bimotore sospetto a bordo del quale erano nascoste 74 persone di origine pakistana tra cui anche minori.

A una settima esatta, ripetiamo, un nuovo sbarco si è verificato in Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 2.00, infatti, questa volta a largo di Gallipoli, in località Lido Pizzo, i militari della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto della “Città Bella”, hanno intercettato una nuova imbarcazione con a bordo, questa volta, 47 persone.

Non appena fermato il natante è stato scortato presso il porto di Gallipoli, dove si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi. Non appena giunti sulla banchina, infatti, ai migranti sono state prestate le prime cure a opera dei sanitari e della Croce Rossa, sembrerebbe che siano in buone condizioni di salute nonostante la lunga traversata.

Successivamente sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, dove sono in corso di svolgimento le procedure di identificazioni a opera degli uomini delle Forze dell’Ordine.

Si tratta di 47 uomini, tutti presumibilmente di nazionalità pakistana. Tra loro anche otto minori non accompagnati.

