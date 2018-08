Ancora uno sbarco: aiutati 34 migranti ‘giunti’ in Salento con una barca a vela

Mentre a livello nazionate continua a tenere banco il caso della nave “Diciotti”, bloccata nel porto di Catania perché non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 150 migranti (i minori non accompagnati hanno toccato terra nella notte), continuano gli sbarchi “spontanei”. Piccole e grandi imbarcazioni che raggiungono l’Italia, come possono, quando il mare e il tempo lo permettono. L’ultima è stata intercettata alle prime luci dell’alba al largo di Santa Maria di Leuca.

Una barca a vela, di circa nove metri, con a bordo 34 stranieri, infatti, è stata soccorsa dalla Capitaneria di porto a circa 4 miglia dalla costa salentina e portata al sicuro.

Gli uomini in divisa hanno accompagnato i migranti, probabilmente di nazionalità iraniana e irachena sulla terraferma, dove ad attenderci c’erano i volontari della Croce rossa di Lecce. Gli operatori hanno provveduto, come accade spesso quando si presta soccorso, a distribuire dei kit alimentari e le prime cure del caso, dove necessario.

Le operazioni di sbarco e soccorso sono terminate alle ore 6.00. Gli stranieri stanno bene tutti.



