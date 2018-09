Lascia lo scooter alla stazione e scompare nel nulla, ansia per un 24enne di Cavallino

Lo stanno cercando ovunque, partendo dalla stazione ferroviaria di Lecce, dove ha lasciato lo scooter prima di sparire nel nulla. Sono ore d’ansia e di paura per la famiglia di Enthoni Lezzi, 24enne di Cavallino di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. Da quando, di buon’ora, si è allontanato dalla sua abitazione, dove vive con la mamma.

Ormai sera, insospettita dal “ritardo” e preoccupata per il comportamento insolito del figlio, la donna ha lanciato l’allarme. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 20.00, quando ha bussato alla porta della locale Caserma per raccontare l’accaduto agli uomini in divisa. Denuncia in mano, scritta nero su bianco, i Carabinieri hanno potuto avviare le ricerche. L’ultima cella agganciata dal cellulare del 24enne ha condotto i militari, come detto, fino alla stazione del capoluogo barocco, dove è stato ritrovato lo scooter. Poi il nulla.

È probabile che il ragazzo abbia preso un treno (ipotesi che avvalorerebbe la pista dell’allontanamento), ma in queste ore così concitate nulla viene lasciato al caso. Al momento della scomparsa, Enthoni – alto più o meno un metro e 65 – indossava una tuta nera e scarpe da ginnastiche bianche. Il cellulare che, come detto, aveva con sé fino a quando ha parcheggiato lo scooter dove è stato poi ritrovato, risulta sempre spento.

Per ora nessuno sembra averlo visto.

Il tavolo in Prefettura

Questa mattina, come prassi vuole, è stato attivato il Piano per le ricerche delle persone scomparse. Il tavolo di coordinamento, riunitosi in Prefettura per fare il punto sulle attività intraprese, ha ritenuto necessario ampliare le ricerche già intraprese dalle Forze dell’Ordine, coinvolgendo anche la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco, il 118, i volontari della Croce rossa e le varie unità cinofile, oltre alla polizia locale di Lecce e Cavallino, ai volontari di Protezione civile e, in generale, a tutti gli organi competenti nelle ricerche.

Sono state informate, inoltre, tutte le Prefetture e Questure d’Italia, i compartimenti della polizia di frontiera, ferroviaria e stradale, le società di trasporti pubblici, su strada e ferroviari, della provincia.

23 settembre 2018