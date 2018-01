In Germania per cercare lavoro sparisce nel nulla, trovato il 29enne salentino

Fatte le valigie aveva lasciato il Salento per cercare un’occupazione in Germania. Un’opportunità per molti giovani che scelgono di emigrare o sono costretti a lasciare il loro paese d’origine per “fare fortuna”. E ci era anche riuscito: a gennaio aveva iniziato a lavorare in un ristorante italiano a Francoforte, ma qualcosa deve essere andato storto se di Antonio Fedele, 29enne di Gallipoli, non si sono più avute notizie per nove lunghi giorni. Poi il lieto fine: il giovane salentino è a casa, sano e salvo. Almeno così raccontano gli amici.

L’ultimo contatto

L’ultima volta che la famiglia ha avuto sue notizie risale al 13 gennaio quando il ragazzo ha mandato un messaggio al cellulare del fratello. C’è anche una telefonata, fatta alla madre. Poi il nulla. Su di lui era calato il buio, un silenzio che ha pesato su parenti e amici che in questi giorni hanno chiesto, semplicemente, di sapere se stava bene. Non avendo un appoggio e nessuno che lo ospitasse sembra che il giovane avesse trovato riparo nella stazione della città tedesca.

La descrizione

Antonio ha i capelli neri, gli occhi neri e il viso gentile. Un tatuaggio a forma di stella, sulla parte sinistra del collo può essere un dettaglio utile per riconoscerlo.

Come accade sempre in questi casi di “scomparsa”, è partito il tam tam sui social dove molti salentini, residenti in Germania, si sono proposti per ospitarlo. C’è anche chi gli ha offerto un lavoro, purché si faccia sentire o chiami la sua famiglia che sta vivendo ore di angoscia.

L’appello è stato ripreso anche da “Chi l’ha visto?”.

