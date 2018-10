Terribile scontro tra auto in Viale Ugo Foscolo, uno dei conducenti trasportato al “Fazzi”

A vedere le immagini delle due autovetture distrutte in un primo momento si è temuto il peggio ma, fortunatamente, nonostante uno dei conducenti sia stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento e due macchine completamente distrutte.

Nella tarda serata di ieri, in Viale Ugo Foscolo, all’altezza dello svincolo per immettersi nel Quartiere Santa Rosa, due auto, una Fiat Punto e una Seicento, per cause ancora da chiarire si sono scontrate. L’impatto è stato terribile e le due autovetture sono andate completamente distrutte.

Sul posto, non appena segnalato il sinistro, sono giunti immediatamente i sanitari del 118. Ad avere la peggio uno dei conducenti del mezzo che, dopo le prime cure in loco, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, per fortuna, però, le condizioni dell’uomo sono risultate essere non gravi. Il guidatore dell’altra macchina, invece, ha riportato ferite di lieve entità.

Sul luogo anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo che si sono messi prontamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Il tratto di strada interessato è stato anche chiuso la traffico per liberare la zona dai frammenti.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’impatto, utile alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e l’ascolto dei testimoni che hanno assistito all’incidente.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018 10:51