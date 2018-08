Ancora una piantagione di marijuana alle porte di Lecce scoperta con l’utilizzo di un drone. Un fermato

C’è chi come l’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, lo utilizza per visionare dall’alto gli schemi in allenamento e migliorarli, poi, nel corso delle sedute tattiche; chi per riprendere suggestivi paesaggi e dare vita a documentari che lasciano con il fiato sospeso. Negli ultimi tempi, però, i droni, sono “accessorio” indispensabile anche per le Forze dell’Ordine che ne fanno uso per tenere sotto occhio eventuali zone in cui si ha il sospetto che si stiano compiendo reati.

È accaduto così che, lo scorso 12 luglio, grazie all’uso di un aeromobile a pilotaggio remoto (questo il nome tecnico), i Carabinieri della Compagnia di Lecce abbiano scoperto nei pressi del Campo Panareo una rigogliosa piantagione di marijuana di ben 150 piante.

A distanza di meno di un mese, stessa sorte, è toccata a una masseria nei pressi di Lecce. Gli uomini dell’Arma della Compagnia leccese, infatti, stanno eseguendo in queste ore in una masseria nei pressi del capoluogo un maxi sequestro di piante di “maria”, si parla di 2.000 arbusti, di eccellente qualità, molte delle quali alte all’incirca tre metri.

I militari sono stati attirati dalle infiorescenze dei vegetali, alte e verdi, che superavano il muro di cinta del podere, nonostante quella zona sia notoriamente arida e poco coltivata.

A dare la certezza ai Carabinieri che quelle piante altro non fossero che marijuana in fase di maturazione, l’utilizzo, appunto, di un drone.

Gli uomini dell’Arma, quindi, dopo aver avuto conferma dei sospetti, hanno aspettato i rinforzi e una volta giunti eseguito un blitz, nel corso del quale è stata fermata una persona sul cui conto sono in corso accertamenti.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.

Ultima modifica: 11 agosto 2018 13:00