Scoppia una condotta idrica, Torre dell’Orso senz’acqua. Operai a lavoro

Scoppia una condotta idrica e Torre dell’Orso si ritrova senz’acqua. Un “inconveniente” destinato a creare non poche difficoltà ai residenti, ma anche ai tanti turisti che in questo periodo affollano la bella marina di Melendugno, nota per la sabbia color argento e il mare dalle mille sfumature di blu.

Nel primo pomeriggio i residenti si sono allarmanti non vedendo uscire dai rubinetti nemmeno un goccio d’acqua. Subito sono partite le segnalazioni.

Per cercare di contenere gli innumerevoli disagi creati dal guasto, gli operai si sono messi subito a lavoro per riparare la condotta nel più breve tempo possibile.

Il tratto interessato è quello che conduce dai “Giardini del Sole”, un’oasi verde nel centro della località balneare e punto di ritrovo per grandi e bambini, fino a piazza della Luna, cuore della cittadina dove confluiscono le stradine per il passeggio.

Circa 250 metri di strada, dove si affacciato tantissime abitazioni, ma anche attività commerciali. Il guasto ha riguardato anche l’area dove insiste l’Hotel Thalas: nel primo pomeriggio era solo un enorme lago d’acqua.

Si può pensare ad un’eccessiva richiesta idrica dovuta alle tante presenze nella località marina dove negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo urbanistico non indifferente.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 21:21