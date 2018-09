Picchia con calci e pugni la propria convivente e la manda in ospedale. Arrestato 32enne rumeno

Ancora un episodio di violenza nei confronti delle donne che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze drammatiche come in altri casi simili.

Nella serata appena trascorsa, a Casarano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia del comune del Sud Salento, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Sebastian Marian Garofà, rumeno 32enne, residente a Casarano, che dovrà difendersi dall’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Intorno alle ore 18.00 i militari, sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo, dove, lo stesso, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni la propria convivente.

Il 32enne, all’arrivo dei Carabinieri, si è dato prontamente alla fuga, rivelatasi inutile visto che, poco dopo, gli uomini della “Benemerita”, sono riusciti a bloccarlo.

La vittima, condotta presso l’ospedale “Francesco Ferrari”, è stata visitata dai sanitari dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in alcuni giorni.

Sebastian Marian Garofà, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 10 settembre 2018 18:16