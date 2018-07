Minaccia i passanti con un coltello, poi aggredisce i poliziotti intervenuti per calmarlo. Arrestato senegalese

«C’è un uomo che minaccia i passanti armato di coltello»: era questo il contenuto delle segnalazioni giunte al 112, nella serata di ieri. Decine di chiamate di ignari cittadini che hanno raccontato agli uomini in divisa la scena a cui avevano assistito passeggiando in riva al mare, in località «Baia Verde».

Per capire cosa stesse succedendo, sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Gallipoli. Era tutto vero. L’attenzione si è concentrata subito su un cittadino senegalese, sia perché alcuni testimoni continuavano ad additarlo come l’uomo che stava importunando i passanti utilizzando l’arma, sia perché alla vista della volante lo straniero ha reagito con violenza.

Alla fine è stato identificato – si tratta di Aliou Thiam del 1981 – e arrestato per violenza e minaccia a un Pubblico Ufficiale, resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesione personale e minacce gravi perché aggrediva fisicamente anche i poliziotti che erano costretti a sottoporsi alle cure mediche.

Durante l’intervento, al fine di bloccare il giovane che era andato in escandescenza gli agenti sono stati costretti a fare uso dello spray al peperoncino, che già da diversi mesi è in dotazione alle forze di polizia.

Ultima modifica: 19 luglio 2018 14:16