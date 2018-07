Nascondevano nel vano di due auto oltre 9 kg. di coca. In manette 28enne di Acquarica del Capo e 35enne brindisino

“Un’operazione nata alcuni giorni fa a seguito di una forte intensificazione, anche su disposizioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sulle attività di controllo del territorio e di repressione della criminalità diffusa, che, partita dall’aver notato alcuni movimenti strani si è conclusa, a seguito di appostamenti mirati nella giornata di ieri, nell’arresto di due persone e nel sequestro di oltre nove chilogrammi di cocaina”, sono queste le parole con cui il Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, ha illustrato il blitz che ieri ha portato a un’importante risultato in materia di sicurezza del territorio salentino.

I fatti

Tutto parte nel pomeriggio di sabato 30 giugno, quando, gli investigatori della Squadra Mobile, nel comune di Acquarica del Capo, hanno riconosciuto una persona, nota per avere alcuni precedenti di Polizia per spaccio di droga che, a bordo di uno scooter, dopo aver compiuto diversi giri intorno a uno stabile in centro città, è entrato nello stesso scendendo in un garage sottostante.

L’uomo è rimasto all’interno dell’immobile solo pochissimi minuti e, una volta uscito, è stato notato allontanarsi velocemente, sempre a bordo del ciclomotore, facendo rientro a Lecce. Insospettiti dallo strano movimento del giovane, gli agenti hanno posto in essere un servizio mirato di appostamento al garage, anche nella giornata di ieri, 1 luglio.

Sempre nel primo pomeriggio, di domenica questa volta, i poliziotti appostati, hanno notato una lancia Musa con a bordo due uomini i quali, così come accaduto il giorno precedente, dopo aver fatto alcuni giri intorno al piccolo condominio messo sotto osservazione, sono entrati scendendo sempre nello stesso box.

Valutata la situazione, si è deciso di intervenire. La perquisizione del locale e delle autovetture rinvenute all’interno, ha permesso di trovare oltre nove kg di cocaina purissima e la somma di circa 90mila euro in contanti, il tutto posto sotto sequestro.

“Questa operazione ci indice a dare vita ad approfondimenti ulteriori che verranno messi in atto nei giorni a seguire – conclude il Questore. Il traffico di stupefacenti continua a essere una delle maggiori fonti di guadagno e di investimento della criminalità organizzata e di quella comune ed è uno degli elementi di massima attenzione da parte della Polizia di Stato e di tutte le altre Forze dell’Ordine”.

La droga, così come il denaro, sono stati rinvenuti all’interno di due nicchie realizzate all’interno di due autovetture lì presenti e gestite elettricamente. Contestualmente, i due P.P. 28 anni originario del posto e C.A. 35enne, residente nella provincia di Brindisi, con precedenti, sono tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e associati presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

