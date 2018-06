Realizzata struttura senza autorizzazioni a “La Liama” di Pescoluse. Scatta il sequestro

Proseguono senza sosta le verifiche e le attività ispettive, disposte dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma, con la Direttiva Operativa 2018, nei confronti delle attività ricettive (lidi, stabilimenti balneari, pizzerie, ristoranti, B&B, hotel e villaggi), che insistono nelle località turistico-balneari.

Questa volta a finire nel mirino dei militari del Noe del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, militari guidati dal Maggiore Dario Campanella, è finito un chiosco-bar – lido e noleggio ombrelloni denominato “La Liama” che insiste a Pescoluse, Marina di Salve.

Al termine dell’attività che ha interessato la verifica di eventuali violazioni alle prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di edilizia, paesaggio e demanio marittimo, regolarità dei sistemi e procedure per lo smaltimento dei rifiuti e degli scarichi, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza un’area di circa 100 metri quadrati, con struttura in legno costituita da travi, pilastri e copertura con incannucciato, adibita a zona ombreggiante per la somministrazione di alimenti e bevande, realizzata in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, in ampliamento a quella già autorizzata e che, comunque, non impedisce il funzionamento regolare dell’attività.

Ultima modifica: 12 giugno 2018 18:55