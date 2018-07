Più di 1 milione di euro di sostanze dopanti in un garage di Corigliano, in manette cinque persone

Oltre 3.000 fiale e 500mila pasticche di sostanze anabolizzanti e dopanti, insieme alla somma di 65mila euro in contanti.

È quanto i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni, hanno rinvenuto in un box di Corigliano d’Otranto.

Tra i prodotti non legali recuperati nadrolone, testosterone e altro. Nella circostanza sono state tratte in arresto, in flagranza di reato, cinque persone.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà questa mattina, con inizio alle ore 11.00, presso la sede del Comando provinciale dell’Arma in Via Lupiae a Lecce.

Quello operato dagli uomini della “Benemerita” è uno dei maggiori sequestri avvenuti in Italia in materia.

Ultima modifica: 18 luglio 2018 15:17