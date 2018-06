Realizzata una struttura senza autorizzazione in un lido di Pescoluse, scatta il sequestro

Dai primi giorni del mese corrente hanno preso il via una serie di verifiche e di attività ispettive, disposte dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma nei confronti delle attività ricettive (lidi, stabilimenti balneari, pizzerie, ristoranti, B&B, hotel e villaggi), che insistono nelle località turistico-balneari.

Nell’ambito delle ispezioni i Carabinieri del Noe di Lecce, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, hanno effettuato i controlli presso il lido Agri-beach Eden Salento nella marina di Pescoluse, frazione di Salve.

Nel corso delle ispezioni, inerenti la verifica di eventuali violazioni alle prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di edilizia, paesaggio, demanio marittimo regolarità dei sistemi e delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti degli scarichi e delle norme agroalimentari, hanno sequestrato un manufatto di circa 100 metri quadrati, composto da pavimentazione cementata e dotato di una struttura ombreggiante con travi di legno, costruito in assenza dei titoli edilizi.

Inoltre, è stato operato il sequestro amministrativo , con le relative sanzioni, di alcune oliere che, utilizzate nelle attività di somministrazione degli alimenti e delle bevande, mancavano delle etichette obbligatorie riportanti le informazioni al consumatore e la tracciabilità del prodotto. Le oliere erano prive, altresì, del sistema anti rabbocco.

