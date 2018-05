Nonostante in passato fosse stata sequestrata utilizzano l’area a fini commerciali, denunciata una persona

I militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea, appartenenti al N.O.P.A. (Nucleo Operativo di Polizia Ambientale) della Direzione Marittima di Bari, hanno effettuato il sequestro di due porzioni di area di una nota struttura turistica sita nel Comune di Porto Cesareo, all’interno dell’omonima Area Marina Protetta.

Il sequestro è stato effettuato a seguito degli accertamenti condotti dagli uomini della Guardia Costiera che hanno verificato come una prima porzione della struttura, in passato oggetto di precedente sequestro e di cui ne era stata concessa dall’Autorità Giudiziaria la facoltà d’uso finalizzata a consentire il solo passaggio dei fruitori, era in realtà utilizzata a fini commerciali con lo svolgimento di attività non consentite.

In aggiunta, una seconda parte di una struttura, realizzata in cemento e adibita a deposito di circa 30 metri quadri, anch’essa oggetto di un precedente sequestro ancora vigente, è risultata invece regolarmente utilizzata nonostante la validità del vincolo cautelare.

Il custode è stato, pertanto, deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente per violazione di sigilli mentre le strutture illecitamente utilizzate sono state nuovamente sequestrate senza alcuna facoltà d’uso.

