Si stacca un cavo del filobus e colpisce un ragazzo in bici. Tanta la paura al soppasso per Monteroni

E’ accaduto alla periferia cittadina, appena prima del sottopassaggio per Monteroni. Un cavo del filobus si è staccato improvvisamente, andando a colpire un giovane che transitava in bicicletta.

Si è pensato, in un primo momento, che colpevole fosse stato il vento che con le sue violente raffiche sta spazzando da giorni la città, staccando rami secchi dagli alberi e lunghe foglie di palma dalle piante che svettano alle rotatorie.

Dopo i primi accertamenti ad opera della Polizia e della Municipale, sembra che invece sia stato un camion che, passando di lì, abbia provocato l’incidente.

Il caso ha voluto che transitasse proprio in quel momento un ragazzo in sella alla bici. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze, a parte un grande spavento. E’ intervenuta un’ambulanza i cui sanitari hanno verificato lo stato del malcapitato.

Per sicurezza, il sottopasso è stato momentaneamente chiuso al traffico, con tutte le conseguenze del caso: le arterie cittadine interessate dalla chiusura sono molto frequentate e quindi lunghe code si sono registrate sin da subito.



Insomma, un motivo in più per puntare il dito contro l’opera cittadina tra quelle più chiacchierate.

Ultima modifica: 27 settembre 2018 18:44