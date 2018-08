A causa del cambio delle condizioni del mare barca si incaglia sull’Isola di Sant’Andrea. Soccorsa dalla Guardia Costiera

A distanza di 24 ore il maltempo ha continuato ad abbattersi lungo le coste del versante jonico del Salento provocando non pochi problemi ai bagnanti e ai diportisti presenti lungo lo stesso.

La Guardia Costiera di Gallipoli, per questi motivi, dopo i dieci interventi in meno di due ore nella giornata del 16 agosto scorso, ieri è stata costretta a coordinare altre quattro operazioni di ricerca e soccorso.

Il primo caso si è avuto nelle acque antistanti la località San Gregorio nel Comune di Patù: due barche che effettuavano trasporto passeggeri sono state assistite dalle motovedette di soccorso, partite dal porto di Leuca insieme a una motovedetta di Gallipoli in pattugliamento lungo lo stesso tratto di litorale. In uno dei due casi si è reso necessario il trasbordo di due dei cinque passeggeri in quanto in evidente stato di agitazione. Successivamente il mezzo della Guardia Costiera ha scortato l’imbarcazione nel Porto di Leuca dove si è proceduto allo sbarco in sicurezza di tutti gli occupanti.

Più a nord, invece, in località Isola di Sant’Andrea nel Comune di Gallipoli, i militari hanno prestato assistenza a due imbarcazioni da diporto. Una delle due, a causa del cambio repentino delle condizioni meteo-marine, si è incagliata sull’isola. La motovedetta intervenuta, una volta sinceratasi delle buone condizioni delle persone presenti a bordo ha prestato assistenza all’imbarcazione che riuscita autonomamente a disincagliarsi e successivamente a scortare entrambe nel porto di Gallipoli.

L’ultima richiesta di soccorso è pervenuta a opera di un natante a vela di circa 13 metri con 12 persone a bordo in località Ciardo nel Comune di Patù a circa 200 metri dalla riva che, a causa di un’avaria al motore, non era in grado di riprendere la navigazione verso il porto. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 886 partita dal Porto di Leuca che ha raggiunto la barca e ha proceduto a rimorchiarla in sicurezza in Porto.

La Guardia Costiera raccomanda ancora una volta di consultare i bollettini meteo e di assicurarsi delle ottimali condizioni meteo marine prima di intraprendere eventuali navigazioni in mare.

Ultima modifica: 18 agosto 2018 14:05