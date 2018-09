Sorpreso con quasi 400 grammi di marijuana, 48enne di Cursi finisce ai domiciliari

«Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio». È questa l’accusa che gli uomini in divisa hanno contestato a Giuseppe Nuzzo, 48enne di Cursi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maglie.

La perquisizione

Le manette sono scattate durante un servizio degli uomini dell’Arma, finalizzato proprio al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I guai per il 38enne, invece, sono cominciati durante la perquisizione personale e domiciliare, quando è stato trovato in possesso di quasi 400 grammi di marijuana. 398,3 per la precisione.

La sostanza stupefacente non è stata l’unica “sorpresa”. Durante il controllo, infatti, i militari hanno scoperto anche 35 semi di canapa indiana. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, come vuole la prassi, in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi reato.

Una volta concluse le formalità di rito, al 38enne sono stati concessi gli arresti domiciliari, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri del N.o.rm.

