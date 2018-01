Sorpreso con una motosega a tagliare un ramo in un terreno non suo, nei guai ladro di legna

Tentato furto aggravato: è questa l’accusa contestata a G.A, 48enne leccese, “sorpreso” dai carabinieri della forestale in località “Masseria Fasani” mentre tentava di rubare della legna di ulivo.

La ricostruzione dell’accaduto

Tante, troppe le segnalazioni di furti avvenuti nella zona per non spingere gli uomini in divisa ad intensificare i controlli per capire che cosa accadeva nelle campagne di Lecce. È stato durante un servizio, mirato alla repressione del fenomeno del taglio “furtivo” di alberi di ulivo, che una pattuglia ha pizzicato il 48enne mentre si appropriava di una cosa non sua. Per lui è scattato il deferimento in stato di libertà.

L’uomo, accovacciato ai piedi di un albero, con una motosega stava cercando di spaccare in pezzi più piccoli un grosso ramo precedentemente tagliato, in un terreno non di sua proprietà e senza il consenso del proprietario.

La consumazione del furto è stata scongiurata solo grazie al tempestivo intervento degli uomini in divisa. Come accade sempre in questi casi, l’Autorità Giudiziaria è stata subito messa al corrente dei fatti.

