Fece una spaccata in profumeria a Maglie, ai domiciliari lo trovano sul terrazzo con gli amici. Arrestato per evasione

Nuovi guai per Luca Carriero, 36enne di Brindisi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo era indagato con altre persone per una serie di furti commessi nel 2017 con il metodo della “spaccata”. Alcuni di tali reati sono stati messi a segno anche fuori dalla provincia di Brindisi, come quello in una nota profumeria di Maglie dove insieme ai complici, forzata la porta d’ingresso, è stata fatta incetta di creme, prodotti di bellezza e profumi. Il locale è stato spesso nel mirino dei ladri.

I carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, nella serata di ieri, hanno tratto in stato di arresto in flagranza del reato di evasione proprio Carriero.

A seguito del controllo, i militari hanno accertato che il 36enne, invece di trovarsi nel luogo di espiazione della misura cautelare, era sul terrazzo condominiale al terzo piano insieme ad altre 3 persone tra le quali 2 con precedenti per reati contro il patrimonio.

Inevitabile, così, l’ arresto. Carriero, espletate le formalità di rito, è stato condotto nel carcere brindisino.

Nel corso dell’intervento sul terrazzo condominiale, tutti e quattro i presenti sono stati sottoposti a perquisizione personale: un 34enne di Brindisi è stato trovato in possesso di una dose di hashish e pertanto è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.

