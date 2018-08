Sorpreso a spacciare marijuana a Torre dell’Orso, 19enne senegalese finisce nei guai

Sono i giorni clou dell’estate, quelli che da sempre registrano il maggior numero di presenze. Turisti e salentini che affollano le principali località della costa. Di pari passo, aumenta anche la richiesta di ‘stupefacenti’ per questo l’Arma dei Carabinieri ha intenzione di non concedere tregue, anzi di continuare i controlli sulla movida, disposti dal Comando Provinciale di Lecce. E anche in questo caso i risultati non sono mancati. Due, in particolare, gli episodi degni di nota.

Torre dell’Orso, 19enne senegalese finisce nei guai

Il primo si è verificato a Torre dell’Orso, bellissima marina di Melendugno. È qui che un 19enne senegalese è stato sorpreso a cedere 2 grammi di marijuana ad un acquirente, anche lui identificato. Lo straniero D.A.L. (queste le sue iniziali) è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio dai Carabinieri della stazione di Melendugno, impegnati insieme ai colleghi della Stazione di Vernole e del N.O.R.M. della Compagnia di Lecce nei consueti servizi di controllo e prevenzione disposti in ambito provinciale.

Non è finita. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di altri 20 grammi di marijuana e 105 euro in contanti. Nel corso del servizio, è stato rinvenuto, abbandonato per terra, un borsello con 7 involucri di droga: conteneva 6 grammi di Cocaina e 1 grammo di hashish. Tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane, come detto, è stato deferito in stato di libertà mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Lecce.

Lequile, nei guai un 36enne del posto

Sempre nel corso della serata di ieri e nell’ambito del medesimo servizio a Lequile i militari della Stazione di San Pietro hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio G. R. (le sue iniziali) 36 enne del posto. Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pianta di marijuana, 0.5 grammi di marijuana già essiccata e 41 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e il trentaseienne – volto già conosciuto alle forze dell’ordine è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 14:56